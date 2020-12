Bürgermeisterwahl in Beilstein Schulamtsdirektorin will es in Beilstein wissen

Dass sie Patrick Holl auf dem Chefsessel des Rathauses beerben will, ist aber ein Stück weit auch dem Zufall geschuldet. Sie war vor rund einem Jahr aus einer anderen Kommune in Baden-Württemberg heraus gefragt worden, ob sie sich dort eine Kandidatur fürs Bürgermeisteramt vorstellen könne, berichtet sie. Das war zu dem Zeitpunkt für sie zwar letztlich kein Thema, doch so kam Barbara Schoenfeld auf den Geschmack, sich grundsätzlich mit einer Bewerbung auseinander zu setzen. Und just in der Phase stieß sie dann auf die Stellenausschreibung in Beilstein – und warf offiziell ihren Hut in den Ring. Zuvor habe sie sich auch mit Patrick Holl unterhalten, der ihr ans Herz gelegt habe, ihr Glück zu probieren.