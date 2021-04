Bürgermeisterwahl in Beilstein Optimistischer Blick auf den Wahlsonntag

Was die Resonanz angeht, so falle diese weitgehend positiv aus – zumindest, was den direkten Kontakt angeht. Anders sehe es in diversen Facebook-Gruppen aus: „Ich habe das Gefühl, dass online zum Teil ‚Dramen’ konstruiert werden sollen und dort ab und zu Unruhe herrscht.“ Vieles lasse sich schnell aus der Welt schaffen, doch es sei ein klarer Wermutstropfen: „Ich finde es besser miteinander statt übereinander zu sprechen.“ Die Bürger könnten jederzeit auf ihn zukommen und den Austausch suchen – insbesondere auch dann, wenn es Unklarheiten zu seiner Person oder politischen Positionen gebe: „Ich bin hier an einem wertschätzenden Wahlkampf interessiert.“ Insofern es die Corona-Pandemie zulasse, wolle er auch noch Präsenzveranstaltungen anbieten, die dann entsprechend vorher auf seiner Homepage angekündigt werden.