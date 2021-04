Bürgermeisterwahl in Beilstein Leser Forum zur BM-Wahl geht in die zweite Runde

Beilstein - Rund drei Wochen ist es her, da konnten die Beilsteiner erstmals ihr Kreuzchen setzen. Nachdem in Runde eins jedoch keiner der Kandidaten der Bürgermeisterwahl die erforderliche Mehrheit bekommen hat, steht nun am Sonntag, 11. April. ein zweiter Gang an die Wahlurnen an. Die Marbacher Zeitung lädt fünf Tage davor erneut zu einem Leser Forum ein. Wie das erste, wird auch dieses Leser Forum wieder live gestreamt werden – diesmal aus einer ganz besonderen Location, dem abgelassenen Hallenbad. Dieses ist ziemlich in die Jahre gekommen und es stellt sich die Frage, wie es damit weitergeht bei klammen Finanzen. Los geht das Leserforum um 19 Uhr. Es kann online aber auch noch nachträglich angeschaut werden.