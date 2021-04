Bürgermeisterwahl in Beilstein Knappes Ergebnis ist Thema im MZ-Wahlstudio

Am Tag nach der Wahl ist Kobiela noch nicht wirklich zum durchschnaufen gekommen. „Es gab sehr, sehr viele Rückmeldungen von Bürgern, ich komme kaum vom Telefon und vom Computer los“, sagt er am Montagmittag. „Dass ich nicht gewählt wurde, ist jetzt einfach so. Ich werde noch ein paar Sachen für mich analysieren.“ Nachmittags ging für ihn der Zug zurück an seinen Wohnort nach Wuppertal, wo „berufliche Verpflichtungen auf mich warten“.



Mehr zum Thema

Fehlende Briefwahlunterlagen?

In den Sozialen Medien wurde kolportiert, dass Briefwahlunterlagen nicht ankamen. Der Vorwurf wurde auch an Georg Kobiela herangetragen. „Zwei, drei Bürger“ hatten sich auch auf dem Rathaus beschwert, bestätigt Hauptamtsleiterin Irina Baumbusch. Sie könne aber nachweisen, dass die Unterlagen rausgegangen seien, betont sie. Zudem sei das Bürgerbüro am Freitag bis 18 Uhr und am Samstag bis 12 Uhr besetzt gewesen, ebenso die zentrale Nummer. „Die Betroffenen hätten sich also an uns wenden können. Wir haben selbst am Freitag noch bis 18 Uhr persönlich Briefwahlunterlagen zugestellt“, betont Baumbusch. „Ich weise die Vorwürfe vehement und strikt zurück.“