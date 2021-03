Bürgermeisterwahl in Beilstein Gottfried Göbbel wirft das Handtuch

Beilstein - Beilstein wird erst am 11. April einen neuen Bürgermeister küren, da kein Kandidat die erforderlichen 50 Prozent erreicht hat. Was schon jetzt feststeht: Ein Name wird nicht mehr auf dem Wahlzettel stehen: Gottfried Göbbel hat entschieden, nicht mehr anzutreten: „Ich respektiere das Wählervotum, das eindeutig auf eine Entscheidung zwischen zwei Bewerbern hindeutet.“ Er sei sehr dankbar für 15,68 Prozent, sein Ziel habe er sich aber im Vorfeld klar mit „20 Prozent plus x“ gesteckt, was er nicht erreicht habe: „Ich stehe dann zu meinem Wort.“ Seine Themen und Werte seien wohl nicht so angekommen wie erhofft. Außerdem gibt es noch ein weiteres schönes Argument: „Mein familiärer Hintergrund hat sich geändert: Meine Verlobte und ich werden Eltern.“ Abgeschlossen habe er mit der Politik aber deshalb nicht, er wolle abwarten, was die Zukunft noch so mit sich bringe.