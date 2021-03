Bürgermeisterwahl in Beilstein Georg Kobiela kratzt an der 50-Prozent-Marke

Georg Kobiela will im Gespräch bleiben

Für Georg Kobiela dürfte sich dabei schnell Erleichterung eingestellt haben. Nicht nur während der Auszählung, auch am Ende stand sein Name ganz oben: „Ich freue mich über jede einzelne Stimme.“ Zumal die Wahlbeteiligung mit insgesamt 68,3 Prozent auch recht hoch ausfiel, was aber auch an der Landtagswahl gelegen haben könnte. Die kommenden Wochen sehe er als eine Herausforderung – bei der sowohl eine Hol- wie eine Bringschuld zu erfüllen sei: „Ich bin weiter vor Ort und spreche weiter über die Themen, die mir wichtig sind.“ Dabei habe er neben seinen Wählern auch explizit die Nichtwähler im Blick – und sich eines vorgenommen: „Lassen Sie uns im Gespräch bleiben.“