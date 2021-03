Bürgermeisterwahl in Beilstein Falsche Stadträtin am Telefon

Dass sich eine ältere Frau in Beilstein am Telefon als eine von ihnen ausgegeben hat, beschäftigt auch die Beilsteiner Stadträte. Einige Bürger seien wütend und regten sich über diese Vorgehensweise auf, berichtet Christine Schächer von den Freien Wählern. Sie habe gehört, dass eine ehemalige Rätin aus einer anderen Gemeinde, die in Beilstein wohne, am Telefon fälschlicherweise als Stadträtin verstanden worden sein könnte. Die der Redaktion namentlich bekannte ehemalige Ober­stenfelderin stellt klar: „Ich habe damit überhaupt nichts zu tun.“ Sie habe lediglich vor drei Wochen die Unterstützerliste für Georg Kobiela unterzeichnet. „Seitdem ist nichts mehr gelaufen.“