Bürgermeisterwahl in Beilstein Entscheidung zwischen vier Kandidaten

Beilstein - Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als würde vor dem zweiten Durchgang der Bürgermeister-Wahl in Beilstein eine weitere Person ins Zentrum des Interesses rücken. Denn am Dienstagmorgen um kurz vor 9 Uhr ging auf dem Rathaus per Fax eine weitere Bewerbung für das Bürgermeisteramt ein. Ob es sich dabei um einen Kandidaten oder eine Kandidatin handelte, darf die Stadtverwaltung nicht preisgeben. Klar ist aber: Die besagte Person hat ihre Bewerbung am späten Mittwochnachmittag, genau genommen um 17.40 Uhr, bereits wieder zurückgezogen. Und damit exakt 20 Minuten vor dem Ende der dreitägigen Bewerbungsfrist.