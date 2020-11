Bürgermeisterwahl in Beilstein Der 14. März wird zum Entscheidungstag

Der Vorschlag der Verwaltung hatte ganz pragmatische Gründe, wie Holl kurz erläuterte: „Wir hoffen dadurch auf eine höhere Wahlbeteiligung.“ Zudem müssten die Wahlhelfer so nur an einem Tag im Einsatz sein, „und es ist sowieso schon schwierig, genug Freiwillige zu finden“. Sollte an diesem Tag kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können, werden die Beilsteiner am Sonntag, 11. April, ein zweites Mal zur Urne gebeten. Eine Zeitspanne, die für Oliver Kämpf (Bürgerliste) zu groß ist: „Müssen wir Beilstein unbedingt noch vier Wochen im Schwebezustand lassen?“ Das Problem hierbei sei die Vorschrift, dass an einem Feiertag keine Wahlen stattfinden dürfen, so Hauptamtsleiterin Irina Baumbusch: „Der 4. April wäre aber der Ostersonntag.“ Eine Neuwahl schon nach 14 Tagen sei dagegen „sehr sportlich“ und organisatorisch kaum zu stemmen.