Bürgermeisterwahl in Beilstein Bewerberreigen wächst auf fünf Kandidaten an

Beilstein kenne er also sehr gut, aber „politisch bin ich ein unbeschriebenes Blatt“, so Mischiok. Daher trete er auch unabhängig zur Wahl an. Doch wieso jetzt doch ein so hohes politisches Amt? „Das ist eine neue Herausforderung für mich, und es reizt mich, mich in diese Aufgabe einzuarbeiten, um mitzuhelfen, Beilstein noch attraktiver zu gestalten.“ Derzeit sei er in Neuhausen als Abteilungsleiter bei der IS Insolvenzservice AG tätig, wo er für die Akteneinlagerung und Digitalisierung zuständig ist. Was die Ausbildung angeht, sei er Diplom-Informationswirt: „Ich habe Informationsmanagement in Stuttgart studiert.“ Außerdem sei er nebenher als Fahrer für die Bäckerei Nestel tätig.