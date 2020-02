Bürgermeisterwahl Erdmannhausen Vierter Kandidat ist im Rennen

Zu Erdmannhausen hat der 27-Jährige, der mit seiner Freundin in Bietigheim-Bissingen wohnt, einen „sehr persönlichen Bezug“, wie er sagt. Während seiner Schulzeit sei etwa das Jugendhaus Calypso „wie ein zweites Wohnzimmer“ für ihn gewesen. Viele Freundschaften von damals haben bis heute gehalten. Bürgermeister zu sein, wäre „genau mein Ding“, so Robin Reindl. Der Wunsch, eine Kommune zu leiten, sei bereits während seiner Zeit im Ludwigsburger Rathaus gereift. „Der Gestaltungsspielraum als Bürgermeister ist toll, in der Kommunalpolitik kann man viel erreichen und mitgestalten“, sagt der parteilose Kandidat. Und es sei natürlich doppelt schön, dies in einer Gemeinde zu tun, die einem am Herzen liege.