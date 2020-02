Bürgermeisterwahl Erdmannhausen Silvio Strauß zieht Kandidatur zurück

Da waren’s nur noch sieben: Knapp drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen am 15. März hat sich das Bewerberfeld der acht Kandidaten reduziert. Silvio Strauß teilte am Dienstagnachmittag per E-Mail mit, dass er seine Kandidatur zurückziehe. Als Begründung führte er gesundheitliche und familiäre Probleme an. Für eine weiter gehende Stellungnahme war Silvio Strauß nicht zu erreichen.