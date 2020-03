Bürgermeisterwahl Erdmannhausen Riesiges Interesse an Kandidaten-Vorstellung

Als Vierter trat Robin Reindl ans Mikro. In einer Welt, in der die Themen immer komplexer werden, könne er sagen, dass er mit seiner bisherigen beruflichen Laufbahn ein fundiertes Fachwissen erlernt habe – was für einen Bürgermeister unabdingbar sei. Natürlich könne er nicht sagen, er wisse alles, aber wer könne das von sich behaupten, so Reindl. Auch Erdmannhausen müsse sich weiterentwickeln. Hier gelte es, mutig zu sein aber auch couragiert Bewährtes zu bewahren. Ein Bürgermeister sei Lenker, Vordenker und teilweise auch Visionär sowie Kapitän – auch die Bürger seien Teil der Mannschaft. Es gehe heutzutage um das Miteinander in einer Gemeinde.

Er wünsche sich, dass die Besucher nach dem Abend nach Hause gingen mit dem Gefühl, dass Erdmannhausen bei ihm in guten Hände sei, begann Marcus Kohler seine Rede. Er habe schon immer selbst etwas bewegen wollen, sagte der Unternehmer. Schon als Jugendlicher habe er sich ehrenamtlich eingebracht. Aktuell seien es wöchentlich 20 Stunden. Mit den Erdmannhäusern wolle er eine Zukunftsagenda entwickeln, kündigte Kohler an. Er wünsche sich ein Erdmannhausen, in dem sich alle Generationen wohlfühlen und entfalten können.

Sein Engagement sei ehrenamtlich, erklärte Ulrich Raisch. Seine Zeit bringe er aber gerne ein, versicherte er. Manche Kommune im Landkreis habe er auch schon zweimal beehrt, sagte er in Anspielung auf seine Bürgermeister-Kandidaturen. Er übernehme Verantwortung für das Gemeinwesen, in dem er immer wieder kandidiere und sich auch immer wieder Kritik aussetze. Wobei er auch viel Lob bekomme. Es gehe ihm um Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. „Zukunft ist niemand anders als unsere Kinder und Jugendlichen.“

Sein Slogan laute „Gemeinsam für ein lebenswertes und liebenswertes Erdmannhausen“, erklärte Andreas Oberman zu Beginn seiner Rede, bevor er recht ausführlich und zur Erheiterung der meisten in der Halle seine biografischen Daten und Lebensstationen erläuterte – ohne auch nur ein Wort zu Erdmannhausen zu sagen. Vor zwei Jahren habe er sein Unternehmen verkauft. „Und jetzt bin i hier.“

Ein weiterer Bericht - auch von den Fragen der Zuschauer - folgt morgen.