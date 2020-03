Bürgermeisterwahl Erdmannhausen MZ-Leserforum - erstmals digital

Am 5. April geht die Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen in die zweite Runde. Damit Sie im Vorfeld noch einmal einen Eindruck der zwei aussichtsreichsten Kandidaten bekommen, veranstalet die Marbacher Zeitung ein digitales Leserforum. Seien Sie live dabei am Dienstag, 31. März, um 19 Uhr unter www.marbacher-zeitung.de/wahlforum.