Bürgermeisterwahl Erdmannhausen Die Kandidaten stecken mitten im Wahlkampf

Etwas Abseits hat sich Robin Reindl eingerichtet. Der Benninger hat auf einen Tisch verzichtet, um mobiler zu sein. Dafür hat er einen roten Einkaufskorb bei sich und einen Freund, der durch einen Aufdruck auf dem schwarzen T-Shirt deutlich macht, dass er zum Team Reindl gehört. Im Korb stapeln sich kleine Gläser mit Marmelade und Honig, die der Kandidat an die Menschen verteilt. Tags zuvor waren es Brezeln, die er in aller Herrgottsfrühe am Bahnhof verteilt hat. Die erste Stunde bis 6.30 Uhr sei er allerdings so gut wie alleine gewesen, erzählt er und schmunzelt. Flyer verteilt Reindl nicht. Lediglich eine Postkarte mit der Einladung zu einem Termin kommendes Wochenende „Ich habe mich bewusst entschieden, keine Flyer zu verteilen. Alle Infos zu mir stehen auf meiner Homepage“, sagt er.

Etwas später am Vormittag gesellt sich auch Jürgen Olma zu seinen Mitbewerbern. Es ist sein erster Infostand in der Ortsmitte, sagt er. „In den letzten zwei Wochen war ich aber schon viel im Ort unterwegs“, betont er. Flyer werde er noch verteilen lassen, die Homepage ist freigeschaltet. Auf Give-aways werde er verzichten, betont er und fügt an, dass er eine klare Linie und eine genaue Vorstellung habe in Sachen Wahlkampf. Lösungsorientiert statt problemorientiert laute die Devise. „Und ich werde Lösungen immer mit konkreten Beispielen belegen.“ Schließlich könne er auf die Erfahrung als Bürgermeister zurückgreifen.