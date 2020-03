Bürgermeisterwahl Erdmannhausen Das MZ-Leserforum im Live-Ticker

Sieben Namen von sieben Männern werden bei der Erdmannhäuser Bürgermeisterwahl am Sonntag, 15. März, auf dem Wahlzettel stehen: Marc Fuchs, Stephan Erdmann, Jürgen Olma, Robin Reindl, Marcus Kohler, Andreas Oberman und Ulrich Raisch. Sie alle wollen Nachfolger von Birgit Hannemann werden, die nach acht Jahren als Bürgermeisterin von Erdmannhausen der Familie wegen nicht mehr antritt. Doch wer sind die Kandidaten? Wofür stehen sie? Was treibt sie an, sich um den Chefposten im Erdmannhäuser Rathaus zu bewerben? Diese und viele weitere Fragen werden heute beim Leserforum der Marbacher Zeitung erörtert. Um 19.30 Uhr fällt der Startschuss in der Halle auf der Schray. Der Live-Ticker von der Veranstaltung: