Bürgermeisterwahl Beilstein Ruhig und sachlich fürs Stadtwohl eintreten

Seit 13 Jahren in Beilstein wohnhaft

In Beilstein lebt Mischiok seit 13 Jahren, die Stadt habe er in diesen Jahren sehr lieb gewonnen. Obwohl er an der Hauptstraße lebt und das Verkehrsproblem täglich zu spüren bekommt. Wobei eine Beziehung zur Stadt schon vorher bestanden hatte. Aufgewachsen in Oberstenfeld, wo er bei der Weinlese und Apfelernte half, besuchte er eine Zeit lang das Herzog-Christoph-Gymnasium, bevor es fürs Fachabitur nach Heilbronn ging. Durch seine Besuche im Beilsteiner Jugendhaus, die er nach der HCG-Zeit fortsetzte, habe er eine Verbindung zur Stadt aufgebaut. „Beilstein ist klein, ländlich und liegt in einer wunderschönen Natur.“