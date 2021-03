Bürgermeisterwahl Beilstein Machbarkeit und Wünsche im Einklang

Vom Freibad führt ein Weg zwischen den Streuobstwiesen in Richtung Stadt, immer wieder grüßen Radler und Spaziergänger den Kandidaten. „Ich war zum Flyer verteilen überall unterwegs“, so Göbbel. Selbstverständlich auch in allen elf Teilorten, die er prompt mithilfe der Finger aufzählt: „Die Teilorte gehören zu Beilstein, Beilstein hört nicht am Rand der Kernstadt auf.“ Die Hauptprobleme, die unterscheiden sich dann aber doch ziemlich, hat der 38-Jährige festgestellt.