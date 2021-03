Bürgermeisterwahl Beilstein Leser Forum zur BM-Wahl

Beilstein - Ein großes Leser Forum mit hunderten Besuchern in der Stadthalle? Momentan in Pandemie-Zeiten undenkbar. Dennoch wollen und sollen die Beilsteiner Bürger die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl kennenlernen. Diese findet am 14. März statt. Dann entscheidet sich, wer die Nachfolge von Patrick Holl, der eine Stelle im Gemeindetag angenommen hat, antreten wird. Sechs Bewerber haben ihren Hut in den Ring geworfen. Vier von ihnen sind am Donnerstag beim Leser Forum der Marbacher Zeitung zu Gast: Gottfried Göbbel, Barbara Schoenfeld, Georg Kobiela und Björn Mischiok. Neben dem Quartett stehen am 14. März noch Ulrich Raisch und Samuel Speitelsbach auf dem Wahlzettel.