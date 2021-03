Bürgermeisterwahl Beilstein Kandidatur-Rückzug kommt zu spät

Für die Bewerbung Mischioks hatte der Gemeindewahlausschuss am Mittwochabend auch grünes Licht erteilt. Rein rechtlich kann er jetzt also gar nicht mehr zurückziehen, erläutert Irina Baumbusch von der Stadtverwaltung. Heißt: Auch wenn Björn Mischiok eigentlich nicht mehr weiter kandidieren möchte, wird sein Name in der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt sowie auf dem Wahlzettel stehen. "Er war etwas zu spät", so Baumbusch.