Bürgermeisterwahl Beilstein Auf Anhieb in die Langhansstadt verliebt

Aber es gibt auch Dinge, die in der Langhans-stadt nicht ganz so toll sind. Der defizitäre Haushalt zum Beispiel. Auch der Weg vom Kreisel zum Rathaus entlang der Hauptstraße zeigt etwas anderes deutlich: „Die Lärmreduzierung ist eines der drängendsten Themen – nicht nur an der Hauptstraße“, betont die Bürgermeister-Kandidatin. Möglichkeiten, das Problem anzugehen, sieht sie viele. „Aber es hat ja in der Sache auch schon einiges an Vorarbeit gegeben, einiges ist schon umgesetzt.“ Daher will sie die Thematik mit dem Gemeinderat besprechen. „Es macht wenig Sinn, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt vorpresche.“