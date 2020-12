Bürgermeisterwahl in Marbach Edwin Kubotat möchte mit Blick aufs große Ganze punkten

„Da läuft so vieles falsch bei dem Thema, speziell in Marbach“, findet Kubotat. Die Stadt habe nichts über das hinaus unternommen, was nicht ohnehin von den übergeordneten Stellen vorgegeben war. Der dreifache Familienvater und Dozent an einer beruflichen Schule kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum am Schulzentrum die Busse nicht anders getaktet oder mehr davon eingesetzt wurden, um Massenaufläufe zu verhindern. „Das sind Dinge, die könnte eine Stadt auf eigene Faust machen“, sagt er. Zudem hätte man sich am Beispiel von Tübingen orientieren können, das einen Sonderweg beim Schutz von Senioren eingeschlagen hat. Nach dem Geschmack von Kubotat spielen auch die Jugendlichen eine viel zu kleine Rolle. Sie müssten mehr eingebunden und mitgenommen werden. Der Benninger hat sich zudem von Bekannten sagen lassen, dass das alte Kino gar nicht so marode ist, wie immer behauptet werde und mit einfachen Mitteln als Kulturstätte wiederhergerichtet werden könnte. Wenn sich dabei Heranwachsende einbrächten, würde das deren Identifikation mit der Stadt stärken, glaubt er.