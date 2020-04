Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen Neuer Schultes steht am Sonntag fest

Erdmannhausen - Gespannt haben am Mittwoch viele Erdmannhäuser und mit ihnen an der Spitze die scheidende Rathauschefin Birgit Hannemann nach Ludwigsburg geblickt. Denn dort sollte im Kreishaus die Entscheidung fallen, ob die Wahl zum neuen Bürgermeister trotz Corona-Krise wie geplant am kommenden Sonntag stattfinden kann. Das Innenministerium hatte zuvor per Erlass verfügt, dass die Regierungspräsidien oder Landratsämter im Einzelfall prüfen sollten, ob die Vorgaben zum Infektionsschutzgesetz bei solchen Ereignissen eingehalten werden können. Am frühen Nachmittag war der Beschluss dann offiziell und die Überprüfung abgeschlossen. „Die Wahl kann stattfinden“, teilt der Landrat Dietmar Allgaier auf Nachfrage mit. Birgit Hannemann habe versichert, dass die Sicherheitsbestimmungen wie genügend Abstand für Bürger und Wahlhelfer berücksichtigt würden. „Das war maßgeblich“, sagt der Landrat, der zudem dazu aufruft, per Briefwahl abzustimmen, um das Risiko weiter zu minimieren. Nur auf diesem Weg zu votieren, sei aber aus rechtlichen Gründen nicht möglich, betont er. Man müsse auch ganz klassisch seine Stimme an der Wahlurne abgeben können.