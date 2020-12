Bürgermeister-Wahl in Beilstein „Gute Politik entscheidet sich nicht in Hinterzimmern“

Damals führte ihn vor allem der Sport – unter anderem Fußball-Spiele gegen den TGV Beilstein – in die Stadt. Später war es dann vor allem die Lokalpolitik, durch die es viele Berührungspunkte gab: „Meinen politischen Ursprung fand ich dabei in verschiedenen Posten bei der FDP.“ So war er Teil des Vorstands von Stadt- wie Kreisverband sowie Bezirksbeirat im Heilbronner Stadtteil Klingenberg. In Beilstein stelle er sich allerdings parteilos zur Wahl, „weil es beim Bürgermeister-Amt nicht um Parteibelange geht, sondern die individuellen Themen der Stadt selbst “. Deshalb sei es für ihn auch selbstverständlich, dass er ihm Falle einer Wahl vor Ort leben wird. Derzeit wohnt Göbbel mit seiner Partnerin in Stuttgart. Aber nicht nur räumliche Nähe sei ihm als Bürgermeister wichtig, führt Göbbel weiter aus: „Gute Politik entscheidet sich nicht in Hinterzimmern.“ Er wolle daher vermehrt auf Bürgerbeteiligung setzen und mit den Beilsteinern ins Gespräch kommen. Das Ehrenamt ist ihm dabei eine besondere Herzensangelegenheit: „Oft kommt der Dank zu kurz, während mehr und mehr Arbeit auf deren Schultern lastet.“ Weiter vorantreiben wolle er auch die Digitalisierung – insbesondere an den Schulen: „Lehrer wie auch Schüler müssen so gut wie möglich ausgestattet sein.“