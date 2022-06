Bürgermeister-Wahl Frisch Gewählter gerät in Bedrängnis

Was mit einer falschen Berufsangabe im Wahlkampf zur Mönsheimer Bürgermeisterwahl begonnen hat, zieht immer weitere Kreise bis hin nach Marbach. Michael Maurer, der im Mai mit 57 Prozent in dem 3000-Einwohner-Ort im Enzkreis zum Bürgermeister gewählt worden ist, hatte sich in seinem Lebenslauf und gegenüber der Gemeindeverwaltung als Verwaltungswirt vorgestellt – er ist aber Verwaltungsfachangestellter. In der Folge der öffentlichen Berichterstattung kamen auch Hinweise aus Marbach über Unstimmigkeiten bezüglich des Gewählten. Maurer war zeitweise Schriftführer bei der Jungen Union im Kreis Ludwigsburg und Vorsitzender der CDU Marbach gewesen.