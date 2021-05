Bürgermeister-Wahl Beilstein Wahl-Einspruch zurückgewiesen

Bei der Bürgermeisterwahl am 11. April 2021 wurde Barbara Schoenfeld zur neuen Bürgermeisterin der Stadt Beilstein gewählt. Die Vereidigung und Verpflichtung der neu gewählten Bürgermeisterin ist nun auf Ende Juni avisiert, wie Oliver Muth, der stellvertretende Bürgermeister, am Dienstag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung verriet. Aktuell laufe jedoch noch ein Einspruch zur Wahl, der „erst abgearbeitet werden muss“, wie er erklärte.