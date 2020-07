Bürgermeister beim Sport Gegenseitiges Frotzeln spornt an

Steinheim - Der Planet sticht an diesem Mittwochnachmittag. Das Thermometer hat die 30-Grad-Marke geknackt, kein Wölkchen ist am Himmel zu sehen. Auf dem Parkplatz beim Steinheimer Riedstadion reiht sich Auto an Auto. Wer kann und sucht, findet an diesem Sommertag Abkühlung im nur einen Steinwurf entfernten Wellarium. Maximale Entspannung bei minimaler Anstrengung. Davon kann im Riedstadion keine Rede sein. Bernhard Fähnle wartet auf seine Eleven, die sich von Mai bis Oktober zwei bis dreimal im Monat zum gemeinsamen Trainieren treffen, um jedes Jahr mit dem Deutschen Sportabzeichen nach Hause gehen zu können. Besagte „Bürgermeister-Sportgruppe“ wurde in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts von Herbert Müller, dem langjährigen Affalterbacher Bürgermeister, initiiert. „Er wollte das Sportabzeichen ablegen und bekam mit, dass der damalige Leiter des Polizeireviers Marbach, Heinz Stark, immer mittwochs seine Kollegen trainierte“, erinnert sich Manfred Hollenbach an die Anfänge. Müller klinkte sich ein und mit der Zeit kamen immer mehr Kollegen dazu. Hollenbach, der langjährige Murrer Rathauschef, macht seit 1982 bis auf eine Ausnahme jedes Jahr das Sportabzeichen. Er zählt in der Runde zu den alten Hasen. Ein Umstand, der dem 74-Jährigen an sich nichts ausmacht. Wenn nur der Körper und damit die sportliche Leistungsfähigkeit mit dem Alter nicht nachlassen würde. Das wurmt den Polit-Profi. Ehrgeizig? Nein, sagt Hollenbach, das sei er nicht, während er, als es an den 50-Meter-Lauf geht, als Einziger die Schuhe wechselt und auf Stollen umsteigt. Hollenbach nicht ehrgeizig? Seine Trainingspartner amüsieren sich köstlich und kommen aus dem Schmunzeln gar nicht mehr heraus, als der 74-Jährige verbal nachlegt. „Wenn ich zum Sport antrete, dann nicht, um zu verlieren – und mit solchen Sonntagsschuhen wie ihr läuft kein Sprinter“, sagt Hollenbach und zeigt auf die Schuhe der anderen.