Bürgermedaille von Oberstenfeld Irmgard Nesper und Inge Zimmermann ausgezeichnet

Zudem durfte sich Irmgard Nesper als Trägerin der Bürgermedaille auch noch im Goldenen Buch der Gemeinde Oberstenfeld verewigen. Stellvertretend für den ganzen TSV Gronau bot die Tanzgruppe No Limits der Tanzabteilung den Gästen danach eine Tanzeinlage – als ein Dankeschön für die langjährige Arbeit der Medaillenträgerin im TSV Gronau.

Swinging Voices danken der „Mutter des Vereins“

Es folgte die Ehrung von Inge Zimmermann, welche ebenso die komplette Klaviatur des Ehrenamts vorweisen kann und stets ein großer Aktivposten in der Gemeinde war und ist. Bürgermeister Markus Kleemann überreichte ihr die Bürgermedaille und bedankte sich für all das, was sie zum Wohle der Gemeinde geleistet hat. Auch sie durfte sich nach Entgegennahme der Bürgermedaille im Goldenen Buch für immer verewigen. Die Swinging Voices, bei denen sie als Gründerin und „Mutter des Vereins“ betitelt wird, ließen es sich darauf nicht nehmen, zu Ehren von Inge Zimmermann auf der Tribüne der Mehrzweckhalle aufzutreten und ihr Wirken auf diese Weise zu würdigen.

Nach dem fulminanten Auftritt, der auch den Abschluss des offiziellen Teils bildete, ließen die Anwesenden gemeinsam den Abend coronakonform bei gutem Essen und Getränken ausklingen.