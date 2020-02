Bürgerkrieg in Syrien Eskalation in Idlib: Russische Delegation kommt nach Ankara

Allein am Donnerstag waren bei russischen Luftangriffen auf die Stadt Idlib nach Angaben von Menschenrechtsbeobachtern mindestens zehn Zivilisten getötet worden. Zuvor seien sieben Zivilisten durch syrische Artillerie bei Aleppo umgekommen, hieß es. Die syrischen Truppen rückten weiter in das Rebellengebiet vor, unter anderem in die Stadt Sarakib südöstlich der Stadt Idlib. Das dürfte den Konflikt mit der Türkei verschärfen.

Erdogan hatte Damaskus Mitte der Woche scharf gedroht. Am Montag waren in Idlib unter syrischem Beschuss nach offiziellen Angaben sieben türkische Soldaten und ein ziviler Mitarbeiter des Militärs getötet worden. Die Türkei hatte daraufhin bei einem Vergeltungsangriff mehrere syrische Soldaten getötet.

Erdogan sagte, dass jeder Angriff in Zukunft "ohne eine Warnung auf die gleiche Weise beantwortet" werde. Er stellte zudem Damaskus ein Ultimatum: Sollte sich das syrische Militär nicht noch im Februar von den türkischen Beobachtungsposten in der Region zurückziehen, werde die Türkei gezwungen sein, die Sache "selbst in die Hand zu nehmen".

Der russische Außenminister Sergej Lawrow verteidigte das Vorgehen der syrischen Streitkräfte in der Region. "Alles, was getan wird, um die Terroristen zurückzudrängen, ist im rechtlichen Rahmen, weil sich keine der Vereinbarungen zur Waffenruhe und zum Ende der Kampfhandlungen auf die Terroristen beziehen", sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge bei einem Besuch in Mexiko. Die Türkei wiederum solle ihre Verpflichtungen im Kampf gegen die Terroristen erfüllen und in Idlib eine entmilitarisierte Zone schaffen.

Aktivisten berichteten am Freitag, dass türkische Truppen im Zuge der jüngsten Eskalation militärischen Nachschub in die Region gebracht und östlich der Stadt Idlib einen neuen Militärposten errichtet hätten. Am Donnerstag sei eine Kolonne von fast 50 Fahrzeugen aus der Türkei über die syrische Grenze gefahren, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Darunter seien Panzer und gepanzerte Fahrzeuge gewesen.