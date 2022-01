Bündnis "Steinheim zeigt Gesicht - auch mit Maske" Rund 170 Teilnehmer bei Mahnwache

Die kurzen Ansprachen verliefen ruhig und friedlich. Immer wieder brandete Applaus ob der Worte der Redner auf. Am Ende war alles aber auch schnell wieder vorbei. Nach rund einer halben Stunde verkündete Heck das Ende der Mahnwache. Kurz danach machte er klar: "Es ist eine Wiederholung geplant. In welchem Rhythmus, ob wöchentlich oder 14-tägig wird man sehen." Auf jeden Fall sei die Resonanz "Ansporn", so Karen Seiter. Und es sei fast etwas schade gewesen, dass es so kurz war. "Da ist definitiv eine Steigerung drin", meinte sie.