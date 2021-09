Bühne Wittenbrink-Musical begeistert im St. Pauli-Theater

Mit Liedern von Oper ("La Traviata") über Schlager ("Rudi träumt von der Südsee") bis Songs von Tom Waits ("I never talk to strangers") schafft es Wittenbrink, die zahlreichen Facetten der Pandemie zu beleuchten. Dabei gibt es einiges zu lachen, zum Beispiel als ein Sprachlehrer (Holger Dexne) den Zuschauern eine aerosolfreundlichere Sprache beibringen möchte, aber auch etliche ernste Töne: Wenn die gestresste Mutter am Ende zur Flasche greift oder die Sehnsucht nach Nähe zwischen einem jungen Paar (Andreas Bongard, Katharina Wittenbrink) aufflammt ("Alone together") und die Enkelin (Katharina Wittenbrink) ein Volkslied mit ihrer Oma (Katharina Blaschke) singt.