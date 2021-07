Bücherei Marbach Neue Medienrückgabebox eingeweiht

Marbach - Die Bücherei der Schillerstadt hat jetzt – wie beispielsweise auch die in Benningen – eine Medienrückgabebox. Hinter dem sperrigen Wort verbirgt sich eine nicht minder sperrige Kiste, die allerdings mit ziemlich praktischen Eigenschaften überzeugt. Denn wer es nicht schafft, seine Bücher und Co. zu den Bücherei-Öffnungszeiten zurückzugeben, kann sie nun einfach in die Box am Hinterausgang der Bibliothek in der Hauffstraße einwerfen.