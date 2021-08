Buchtipp: „Die Gefühle“ Erotik in der Badewanne

Der Titel des Romans indes trügt nicht – Gefühle im großen Stil beschäftigen den Helden. Auf dem Kongress bandelt er mit einer Kollegin an, die Affäre endet aber, bevor sie beginnt. In der darauf folgenden Rückschau auf andere Liebesgeschichten schildert der Ich-Erzähler anrührend und witzig auch die erste Nacht mit seiner Frau Diane (von der er sich soeben getrennt hat).

Verführung in der Badewanne

Die nimmt ihn direkt nach dem Kennenlernen nach Hause mit, steigt in die bis an den Rand gefüllten Badewanne und der Held, leicht indigniert, folgt ihr dorthin, sitzt aber erst einmal recht unbehaglich in der überschwappenden Wanne, bevor er Gefallen an diesem ungewöhnlichen Ort eines Dates findet.

Das ist der ironisch feine Humor, den Toussaint jeglichem platten Realismus stets entgegenhält. Seine Figuren geraten in surreal anmutende Situationen, in denen sie nicht allzu gut aussehen, sie agieren überraschend unvernünftig, Geschichten nehmen eigenartige Wendungen. Franz Kafka grüßt aus der Ferne.

Und so kommt es, dass selbst in den grauen Gängen bürokratisch verwinkelter Gebäude dem Helden die Liebe begegnet: „und dann war da ein Blick, ein erneuter Augenkontakt, nichts weiter, einfach, offen, bewusst, offensichtlich, und ohne ein Wort, ohne zu wissen, wie, vereinten sich unsere Hände auf dem Tisch, fanden wir uns Hand in Hand wieder.“

Eine Dame namens Pilar

In rasanten Wortreihen, sich jagenden Halbsätzen erzeugt der Erzähler eine Atemlosigkeit, eine erhitzte Stimmung; die Erotik des Satzbaus, diese Grammatik der Leidenschaft beherrscht Jean-Philippe Toussaint wie kaum ein anderer. Ob Pilar Alcantara, so heißt die Dame, Jean Detrez auch im nächsten Roman Herzrasen bescheren­ wird? Zu hoffen wäre es.

Jean-Philippe Toussaint: Die Gefühle. Aus dem Französischen von Joachim Unseld. Frankfurter Verlagsanstalt. 241 Seiten, 22 Euro.