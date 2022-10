Buchmesse Frankfurt ganz im Zeichen der Literatur

Für Fachbesucher beginnt die Frankfurter Buchmesse am Mittwoch. Das Lesepublikum ist ab Freitag zugelassen. Die Messe endet am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan. Während der Messe werden zahlreiche Stars erwartet, unter anderem Donna Leon und die Schauspielerin Diane Kruger.