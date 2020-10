Buchmesse Bernhard Schlink: Vorliebe für moralische Grundsatzfragen

"Das hat sehr viel mehr als das spätere Jura-Studium das Interesse geweckt", sagte der in Berlin und New York lebende Rechtswissenschaftler. Jura habe er vor allem studiert, weil er Interesse an Gerechtigkeit habe - dafür sei "das Jura-Studium aber nicht gebaut", wie er später festgestellt habe. Schlink stellte seine Erzählsammlung "Abschiedsfarben" (Diogenes) vor.