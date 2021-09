Buchhandlung Taube Neue Runde fürs Lesestipendium

Marbach - Wer anderen etwas gönnen kann, erntet häufig Freude. Das weiß auch der Buchhändler Markus Schneider, den das in eine Richtung aktiv werden lassen, die bereits seit zwei Jahren die Lesefreunde in und um Marbach herum glücklich machen dürfte. Die Buchhandlung Taube im Herzen der Schillerstadt vergibt Lesestipendien für einkommensschwache Familien: „Dort, wo das Buch finanziell gesehen nicht die erste Priorität hat, wollen wir im Sinn der Leseförderung aktiv werden“, so Inhaber Markus Schneider, der die zündende Idee vor mehreren Jahren hatte. Zu dieser Zeit war er in einem Nürtinger Buchladen angestellt, dem ein Jubiläum bevorstand. „Mit der Stipendiums-Idee sind wir damals in die Feier gestartet“, freut sich Schneider noch im Nachhinein über den Coup.