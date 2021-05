Buch: Zwei am Puls der Erde Eine Klimareise um die Welt

In ihrem Buch „Zwei am Puls der Erde“ erzählen die Autoren vor allem positive Geschichten. In Kapstadt treffen sie Menschen, die während einer Dürreperiode gegen die Wasserknappheit ankämpften. In der Hauptstadt Mosambiks sprechen sie mit Frauen, die nach dem Wirbelsturm Idai die Region zusammenhielten und in Norwegen beobachten sie indigene Völker beim Zusammenleben mit Tier und Natur.