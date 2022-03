Buch-Tipp zum Weltfrauentag „Wir alle sollten wütend sein“

Auf diese und andere Benachteiligungen in vielen Lebensbereichen macht auch der internationale Frauentag an diesem Dienstag, 8. März, aufmerksam. Nur eine Welt, in der alle Menschen gleich sind, wird auch friedlich sein. Diese Botschaft nimmt mit, wer das neue Jugendbuch von Chimamanda Ngozi Adichie liest. „Warum ich Feministin bin“ heißt es nach einem Vortrag von 2013, der nun erstmals in deutscher Übersetzung als Buch erscheint. In ihm schilderte die nigerianische Autorin mit viel Humor den eigenen Weg. Mit Mustern, Farbblasen und typografischen Spielereien aufgepeppt, ist ihr Text in jeder Hinsicht eingängig und macht Mut.