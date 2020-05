Buch-Tipp: Anna Katharina Hahn, „Aus und davon“ Familiengulasch schwäbischer Art

Ein Schutzgeist packt aus

Widersprüche, wohin man blickt, das einzige, was dagegen hilft, ist Erzählen. Um den traurigen Bruno zu trösten, hat Elisabeth eine alte mit Linsen gefüllte Puppe aufgetrieben, die einst ihrer alleine nach Pennsylvania ausgereisten Mutter als Schutzgeist gedient hat. Dieser Linsenmaier erzählt nun aus seiner Sicht, was Brunos Mutter gleichzeitig bei ihrer Reise vor Ort auskundschaftet: Ein deutsches Auswandererschicksal, in welches das größte Unglück der US-Schifffahrt, die verheerende Brandkatastrophe des Ausflugsschiffs „General Slocum“ anfangs des letzten Jahrhunderts, tragisch hineinragt; die Geschichte einer Zeit, in der die Leute in Stuttgart hungerten und in der Neuen Welt ein besseres Leben suchten. So wie es heute Menschen wie der alleinreisende junge Syrer Hamid tun, in den sich Brunos Schwester Stella verliebt hat. Ja, und wenn man nun noch die – in jeder Hinsicht fiktive – Serie berücksichtigt, die sie in der Familie gerade alle anschauen, „Chinese Beam“, die in einer Zukunft spielt, in der in Deutschland Arbeitslosigkeit herrscht, und Chinesen wegen der guten Luft zum Urlaub anreisen – dann könnte man für das eigentliche Thema dieses Romans nicht Beziehungs- sondern Wirtschaftskrisen und die daraus resultierenden Migrationsbewegungen halten.

Und damit hätte man noch nicht einmal ein Wort über den ornithologischen Hintergrund verloren, der das Gefühlsleben der Akteure grundiert, geschweige denn über die geheimen Liebeserklärungen an die lokale Literaturtradition. Je genauer man sich in die fein gezeichneten Details und charakteristischen Zufälligkeiten dieser in raffinierten Perspektivwechseln entfalteten kleinen Welt rund um die Ostendstraße vertieft, desto staunenswerter erscheint die thematische Fülle, die Anna Katharina Hahn mit beiläufiger Grazie organisiert. Nicht umsonst ist der Genius ihrer Erzählung eine Figur, in der zahllose kleine Einzelteile, Linsen, eine einnehmende Gestalt unterfüttern.

So reiht sich dieser Roman, in dem es auch um irdische Paradiese, Sündenfälle und Auferstehungen geht, in die anderen Erkundungen ein, in denen diese Autorin sich aus dem Naheliegenden eines Milieus, einer Stadt, einer Familiengeschichte in das Große tragen lässt: das Gemeinsame, das eine Zeit verbindet und zugleich auseinandertreibt.

Anna Katharina Hahn: Aus und davon. Roman. Suhrkamp Verlag. 308 Seiten, 24 Euro.