Brutalistische Gebäude in Stuttgart Schönheiten aus Beton

Ästhetisch, kraftvoll

Es ist ein architektonischer Schatz, den sie hebt, nicht nur, weil darunter gänzlich vergessene Exemplare sind wie beispielsweise die St.-Monika-Kirche in Feuerbach. Mit zugewandtem Blick nähert sich Barrs Kamera Fassaden, Innenräumen und deckt in Linien und Strukturen, in Farben und Geometrien, in Volumen und Flächen sowie in deren Zusammenspiel die Ästhetik und Kraft dieser Bauten auf. Die Poesie des Betons lebt – und ist es wert, bewahrt zu werden.