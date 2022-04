Brunnenstraße Andrea Sawatzki schreibt über eine viel zu schwere Kindheit

Eine Kindheit, die viel zu schwer klingt für ein kleines Mädchen, und die sie so bald wie möglich "abgestreift hatte wie eine lästige Haut." Nun also liegt sie vor, die Erzählung, die sie so viel Überwindung kostete. In ihrem berührenden Buch "Brunnenstraße" erzählt die 59-Jährige, wie das Zusammenleben mit einem schwerkranken Vater ihre Mädchenjahre überschattete.