Streit um Diplomaten Spionageverdacht: Russland schließt Nato-Vertretung

In dringenden Fällen könne sich die Nato an den russischen Botschafter in Belgien wenden, erklärte Russlands Außenministerium. Im Gegenzug könne der Botschafter eines Nato-Mitgliedslandes in Moskau bestimmt werden, der künftig Ansprechpartner für die russische Seite sei. Für die Nato waren bis zuletzt noch drei Vertreter des internationalen Militärstabs in Moskau. Hinzu kommt eine kleine Zahl von zivilen Mitarbeitern in der militärischen Verbindungsmission sowie in dem Informationsbüro.

Die Nato hatte bereits im Jahr 2018 Sanktionen gegen die russische Vertretung in Brüssel erlassen: Als Reaktion auf den Nervengiftanschlag im britischen Salisbury wurden damals sieben russische Mitarbeiter ausgewiesen und die Maximalgröße der russischen Delegation von 30 auf 20 Personen reduziert.

Nach den jüngsten Maßnahmen hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg offen gelassen, ob die russischen Beamten klassische Spionage betrieben oder lediglich nicht als Geheimdienstmitarbeiter deklariert waren. Die Entscheidung zum Entzug der Akkreditierung beruhe auf eigenen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, und zu solchen äußere man sich nicht, hieß es. Vom Kreml kam damals schon deutliche Kritik.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-639997/9