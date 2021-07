Brückenneubau in Affalterbach-Steinächle Preissteigerung frisst Brücken-Zuschuss fast auf

Enges Zeitfenster für die Arbeiten

Die Brücke befindet sich nämlich in einem sogenannten FFH-Gebiet. FFH steht für Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und die ist Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000, das dem Erhalt wild lebender Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume dient. Für die Bauarbeiten am Buchenbach heißt das, dass Arbeiten im Gewässer nur im August und September und Arbeiten am Gewässer nur von August bis November durchgeführt werden können. Enge Zeitfenster führen aber zu Teuerungen, da die ausführenden Unternehmen dann nicht flexibel reagieren können. Auch die Baustelleneinrichtung in einem FFH-Gebiet sei eine schwierige Angelegenheit, so Zwink, und selbst die Lagerung von Material sei ein Problem, weil sie nicht im unmittelbaren Umfeld des Baches sein dürfe.