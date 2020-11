Brückenarbeiten im Bahnhof Tamm Einschränkungen bei der S4 und S5

Freitag, 27. November, 22 Uhr bis Montag, 30. November, 5 Uhr;

Die S-Bahnen der Linie S5 werden im Abschnitt zwischen Ludwigsburg und Bietigheim umgeleitet. Die Stopps in Tamm und Asperg entfallen. Zwischen Ludwigsburg und Bietigheim verkehren Ersatzbusse im Halbstundentakt, im Nachtverkehr im Stundentakt. In Ludwigsburg bestehen für Fahrgäste in beide Richtungen Anschlüsse zwischen S-Bahnen und Ersatzbussen.

Die Ersatzbusse in Richtung Ludwigsburg fahren in Bietigheim 32 Minuten, in Tamm 27 Minuten und in Asperg 24 Minuten früher ab als die planmäßigen S-Bahnen. In Richtung Bietigheim-Bissingen verlängert sich die Reisezeit um bis zu 24 Minuten. Die Busse halten in Ludwigsburg am Bahnhof/Arena, in Asperg am Bahnhof/Steig 1, in Tamm am Bahnhof/Steig 1 und in Bietigheim am Bahnhof/Steig 9. Fahrräder können nicht mitgenommen werden.