Bruchlandung in Sibirien Pilot rettet Crew das Leben

Nowosibirsk - Mit einer Notlandung des supergroßen russischen Transportflugzeugs vom Typ Antonow An-124 hat ein Pilot in Nowosibirsk der gesamten Besatzung das Leben gerettet. Keiner der 14 Menschen an Bord sei verletzt worden, als das Flugzeug mit einem wohl defekten Triebwerk kurz nach dem Start zum Flughafen zurückkehrte, teilten die Behörden in Sibirien mit. Nach dem Aufsetzen schoss die Maschine rund 300 Meter über die Landebahn hinaus – Tragflächen und Fahrgestell wurden dabei schwer beschädigt, hieß es. Die Frachtmaschine sollte von Nowosibirsk nach Wien fliegen, als das rechte Triebwerk und die Funkverbindung an Bord ausfielen.