Bruce Lee zum 80. Geburtstag Kung Fu-Künstler, Philosoph, Popikone

Mit 18 schickten ihn seine Eltern in die USA. Dort schloss Lee die Schule ab, studierte Schauspiel, Philosophie und Psychologie. Er machte sich schnell einen Namen als spektakulärer Turnier-Kämpfer und entwickelte er seinen eigenen Kampfstil Jeet Kune Do, übersetzt „Der Weg der abfangenden Faust“. Er beschäftigte sich mit den buddhistischen Grundlagen des Kung Fu und beherzigte einen ehernen Grundsatz des Kung Fu hoch: Die Kampfkunst soll nur zur Selbstverteidigung eingesetzt werden.

Er lehrte Kampfkunst, heiratete seine Schülerin Linda und knüpfte Kontakte ins Showgeschäft. Hollywood-Größen wie Steve McQueen und James Coburn wurden seine Schüler und schließlich gute Freunde. Chinesische Kung Fu-Meister geißelten Lee dafür, dass er Nicht-Chinesen die Kampfkunst beibrachte, doch Lee befand sich auf einer Mission: Er kämpfte zeitlebens gegen den Rassismus der Weißen und wollte ihnen Respekt vor der großen chinesischen Kultur und ihren Menschen nahebringen. Als er in einer Talkshow gefragt wurde, ob er sich „noch als Chinesen“ oder „manchmal als Nord-Amerikaner“ sehe, antwortete er: „Wissen Sie, wie ich mich gern sehen möchte? Als menschliches Wesen.“

Durchbruch in Hongkong

Bruce Lees die Weisheiten sind legendär. „Sei wie Wasser“, lautet eines seiner bekanntesten Zitate. Es ziert den Eingangsbereich einer umfangreichen Dauerausstellung über den Kampfkünstler im Hongkong Heritage Museum. „Wasser kann fließen, oder es kann zerstören“, so erklärte Lee das Kernprinzip seiner Kampfkunst.

In den USA arbeitete Bruce Lee zunächst als Choreograph beim Film und bekam nur stereotype Nebenrollen – einen Asiaten in einer Hauptrolle konnten sich viele Studio- und TV-Bosse nicht vorstellen. In der Serie „The Green Hornet“ eröffnete sich ihm seine große Chance: Er spielte Kato, den Assistenten des Protagonisten, und stahl diesem die Show, wenn er seine Kampfkunst vorführte.

Golden Harvest, später auch die Heimat des Kung Fu-Stars Jackie Chan, lockte ihn dann zurück nach Hongkong. „Die Todesfaust des Cheng Li“ („The Big Boss“, 1971) und „Todesgrüße aus Shanghai“ wurden zu Kassenknüllern in Asien, Bruce Lee zum Star. Für seinen dritten Film sicherte er sich die kreative Kontrolle als Regisseur, Autor, Choreograph und Hauptdarsteller. „The Way Of The Dragon“ (1972), der in Deutschland erst 1975 als „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ ins Kino kam, wurde ein Welterfolg. Legendär ist Lees Kampf auf Leben und Tod in den Gängen des Kolosseums in Rom gegen den damals noch unbekannten Chuck Norris, einen Meister der koreanischen Kampfkunst Tang Soo Do.

Seinen größten Erfolg erlebte Bruce Lee nicht: Er starb am 20. Juli 1973 kurz vor der Premiere von „Der Mann mit der Todeskralle“. Der erste Hollywood-Film mit einem asiatischen Hauptdarsteller war künstlerisch und kommerziell ein Triumph. Lee hatte dafür die Arbeit an dem Hongkong-Film „Game Of Death“ unterbrochen, der nach seinem Tod fertigstellt wurde. Später folgten weitere Filme, die posthum aus ungenutzten Szenen zusammenmontiert wurden und meistens keine stringente Handlung hatten.

Bruce Lee wäre am 27. November 80 Jahre alt geworden. Er hat unzählige Nachahmer inspiriert. Das Martial-Arts-Kino von Jackie Chan und Jet Li wäre ohne ihn undenkbar. Anlässlich seines 65. Geburtstags wurde 2005 in Hongkong eine Bruce-Lee-Statue enthüllt, zu der jedes Jahr unzählige Verehrer und Schaulustige aus aller Welt pilgern.