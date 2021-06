Bronzeschatz Himmelsscheibe und Goldfunde in neuer Ausstellung

Insgesamt können Besucherinnen und Besucher auf 900 Quadratmetern rund 400 Objekte bewundern. Dazu gehören Alltagsgegenstände, gefunden als Grabbeigaben. Sie zeigen Lebenswelten, Geschmack der damaligen Eliten sowie den Stand der Handwerkskunst. Beispielsweise sind in der Schau goldener Halsschmuck aus England, Frankreich und Dänemark, Goldtassen aus England, ein Goldbecher aus der Schweiz, Goldbleche und eine Bronzepinzette aus Griechenland sowie Waffen aus Gold und Bronze aus Frankreich, den Niederlanden und Rumänien zu sehen.

Aber auch geborgene Gräber im Block, also wie die Toten im Originalzustand lagen, verdeutlichen in der Ausstellung die religiöse Welt und ihre Rituale der Bronzezeit. "Insgesamt konnten wir 50 Leihgeber aus 14 Ländern für die Ausstellung gewinnen", sagte Projektleiter Michael Schefzik. Ein Kooperationsvertrag mit dem British Museum sieht vor, die Himmelsscheibe nach der Schau in Halle anschließend in London zu zeigen.

Die Himmelsscheibe von Nebra mit Goldauflagen gehört zu einem Bronzeschatz, den Sondengänger im Sommer 1999 gefunden hatten. Sie gilt als weltweit älteste Darstellung konkreter astronomischer Phänomene.

