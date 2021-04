Trauerfeier Prinz Philip Der abtrünnige Prinz kehrt zurück - und muss in Quarantäne

Beide Brüder würdigten Prinz Philip am Montag separat voneinander als großes Vorbild und liebenden Großvater. Er sei dankbar, ihn bis ins Erwachsenenalter an seiner Seite gehabt zu haben, schrieb William. Harry nannte Philip in seinem Tribut den "Meister des Barbecue, eine Scherz-Legende und frech bis zum Ende" - er sei ein Fels für die Queen gewesen, mit scharfem Verstand und viel Charme.

Bis Harry und seine Verwandten am Samstag auf Schloss Windsor aufeinander treffen, trauert das ganze Land mit der Familie - in Großbritannien gilt eine achttägige Staatstrauer. Flaggen wehen auf halbmast, Trauergarderobe ist angesagt. Die britischen Abgeordneten kamen persönlich und per Videoschalte zusammen, um dem Herzog von Edinburgh Tribut zu zollen.

Im Londoner Unterhaus würdigte Premier Boris Johnson, der sich extra noch der Sitzung noch seine Lockdown-Mähne schneiden ließ, Prinz Philip als Beispiel der Selbstlosigkeit. "Er hat dieses Land zu einem besseren Ort gemacht, und dafür wird er mit Dankbarkeit und Zuneigung von Generationen erinnert werden."

