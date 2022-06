Britische Royals Tanztee mit Thronfolger Charles vor "Jubilee"-Feiern

Am Montag hatte es bereits einen "Tea Dance" im Westlondoner Bezirk Chelsea gegeben, bei der Charles aber nicht anwesend war. Am Mittwoch und Donnerstag waren ähnliche Veranstaltungen in Schottland geplant. "Soziale Isolation ist ein weit verbreitetes Problem, das in den vergangenen zwei Jahren von vielen stärker als je zuvor gespürt wurde", sagte der Chef der Prince's Foundation, Simon Sadinsky. "Es war großartig zu sehen, dass so viele Menschen die Gelegenheit nutzen, sich mit anderen in ihrer Gemeinschaft auszutauschen."