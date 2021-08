Britische Royals Queen von Ehrengarde in Schottland empfangen

In ihrem Sommerurlaub in der königlichen Residenz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands wird die Queen üblicherweise von wechselnden Mitgliedern ihrer Familie besucht. Erstmals verbringt die 95-Jährige in diesem Jahr ohne ihren Ehemann Prinz Philip die Sommerwochen im Norden. Der Herzog von Edinburgh war im April im Alter von 99 Jahren gestorben.